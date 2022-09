Umweltschutz : EU-Kommission: Deutschland verfehlt Umweltziele

Nur wenige Oberflächengewässer in Deutschland sind in einem guten Zustand. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Brüssel Den Gewässern in Deutschland geht es schlecht, attestiert die EU. Doch in anderen Bereichen gibt es Fortschritte.

Deutschland muss seine Gewässer nach Ansicht der EU-Kommission besser schützen. „In Deutschland sind nur 8,1 Prozent aller Oberflächengewässer in gutem ökologischen Zustand“, hieß es am Donnerstag in einer Auswertung der Brüsseler Behörde. Bei vielen Gewässern seien Umweltziele bis zum Jahr 2021 nicht erreicht worden und könnten auch 2027 verfehlt werden. Auch die Wasserverschmutzung durch Nitrate bleibe besorgniserregend.