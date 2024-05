Terry Reintke Die Grünen und ihr ganz besonderer Green Deal

Aber jetzt ist erst einmal Europa-Wahlkampf. In vier Wochen wird ausgezählt. Die heiße Phase des Wahlkampfs hat begonnen. Von Berlin fahren Reintke und Nouripour direkt weiter zum ersten Auswärtstermin nach Oldenburg, am Dienstagabend treten beide gemeinsam auf dem Münsterplatz in Bonn auf. Reintke mit Vorfreude: „Ich freue mich immer sehr, in die UN-Stadt, Beethoven-Stadt und Bundesstadt zu kommen.“ Sie ist doppelte Spitzenkandidatin. Listenplatz 1 in Deutschland im Duo mit dem deutschen Europa-Abgeordneten Sergey Lagodinsky auf Platz zwei. Und sie ist auch Spitzenkandidatin der europäischen Grünen – gemeinsam mit dem Niederländer Bas Eickhout.