Der neue deutsche Sonderweg Warum die Nachbarn Deutschland als Geisterfahrer sehen

Meinung · Energiewende, Schuldenbremse, Migration, politische Moral: Bei vielen Themen möchte Deutschland Vorreiter sein, am liebsten weltweit. Doch was hierzulande als Pioniergeist gefeiert wird, wirft bei den Nachbarn im Ausland eher Fragen auf. An einem Strang zieht man schon lange nicht mehr.

Von Rüdiger Franz Redakteur Bonn

02.03.2024 , 11:00 Uhr

Führungsmacht im Wolken-und-Wind-Kuckucksheim: Gut 20 Staaten riefen bei der jüngsten UN-Klimakonferenz zum Ausbau der Atomkraft auf; anders sei Klimaneutralität bis 2050 nicht zu erreichen. Deutschland indes setzt lieber auf andere Methoden GRAFIK: LIOBA RAMERSHOVEN-BILO Foto: Lioba Ramershoven