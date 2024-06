Europa- und Kommunalwahl Der Wahlsonntag in Europa und Rheinland-Pfalz im Liveblog

Bonn/Brüssel · Europa wählt am Sonntag ein neues Parlament. Zeitgleich stehen Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz an. Alle Infos und Entwicklungen gibt es in unserem Liveblog.

04.06.2024 , 14:30 Uhr





Zur Europawahl am Sonntag, 9. Juni, sind mehr als 360 Millionen Bürger in den Ländern der Europäischen Union aufgerufen, an den Wahlurnen abzustimmen. 720 Abgeordnete werden nach der Europawahl 2024 ihre jeweiligen Mitgliedstaaten im EU-Parlament vertreten. Deutschland stellt als bevölkerungsreichstes EU-Land 96 Parlamentarier. Diese gilt es, nun zu wählen. Zugleich steht in Rheinland-Pfalz die Kommunalwahl an. Zur Wahl stehen dort unter anderem Kandidaten für Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte. Mancherorts finden auch Bürgermeisterwahlen statt und es werden Ortsbeiräte und Ortsvorsteher gewählt. In unserem Liveblog berichten wir als Bonner General-Anzeiger fortlaufend über die Europawahl und die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz. Hinweis: Klicken Sie unten im Ticker auf „Mehr laden“, um weitere Einträge zu lesen. Liebe Leser, Sie haben Fragen zu einem Artikel, Ihrem Abonnement oder Anregungen zu einem bestimmten Thema? Gerne beantworten wir Ihre Fragen und nehmen Ihre Anregungen entgegen. Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie uns an. Die entsprechenden Mailadressen und Telefonnummern finden Sie unter www.ga.de/kontakt.

(ga)