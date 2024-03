Interview mit Präses Thorsten Latzel „Wir müssen mehr Hoffnung vermitteln“

Seit Ende Januar steht es fest: Auch in der Evangelischen Kirche gab es in großem Umfang sexuellen Missbrauch. Seit der Präsentation der so genannten „ForuM“-Studie sind zwei Monate vergangen. Benjamin Lassiwe sprach mit dem Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, darüber, welche Konsequenzen die rheinische Kirche nun aus der Studie zieht – und wie die hiesigen Protestanten vor den Europawahlen mit der AfD umgehen.