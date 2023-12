„ForuM“-Studie Evangelische Kirche untersucht Missbrauchsfälle

Potsdam · Die Evangelische Kirche in Deutschland bereitet sich auf ihre Missbrauchsstudie vor. Am 25. Januar soll in Hannover die sogenannte „ForuM“-Studie an die EKD übergeben werden.

30.12.2023 , 08:00 Uhr

Kirsten Fehrs ist Bischöfin der evangelischen Nordkirche. Foto: dpa/Markus Scholz

Von Benjamin Lassiwe

Es wird eines der großen Themen der evangelischen Kirche im kommenden Jahr: Am 25. Januar soll in Hannover die sogenannte „ForuM“-Studie an die EKD übergeben werden. Sie untersucht erstmals bundesweit und systematisch den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der evangelischen Kirche.