Ein Sommermärchen des Glaubens Evangelischer Kirchentag in Nürnberg geht zu Ende

Mit einem Plädoyer für mehr Diversität und gegen Diskriminierungen in Kirche und Gesellschaft ist am Sonntag der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg zu Ende gegangen. In einem von Zehntausenden Menschen besuchten Großgottesdienst auf dem Nürnberger Hauptmarkt, der von der ARD im Fernsehen übertragen wurde, forderte der aus Südafrika stammende und an der Friedenskirche im ostfriesischen Wiesmoor tätige Pastor Quinton Ceasar „mutige Entscheidungen, die wirklich Veränderungen bewirken.“