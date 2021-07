Alternative für Deutschland : Ex-AfD-Fraktionsmitarbeiter warnt Wähler vor der Partei

Das AfD-Logo am Eingang zum Fraktionssaal der Partei im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin In weniger als zwei Monaten wird ein neuer Bundestag gewählt. Kurz vor der Wahl meldet sich nun ein früherer Mitarbeiter der AfD zu Wort - und warnt vor seiner ehemaligen Partei.

Als er 2015 bei der AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg angeheuert habe, habe er geglaubt, dass „die undemokratischen Ränder sich irgendwann entfernen“ und sich die AfD hin zu einer bürgerliche Partei entwickeln würde, sagte Hirsch am Dienstag in Berlin. Dies sei eine Fehleinschätzung gewesen.