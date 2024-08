Die CDU und Ostdeutschland Ex-CDU-Generalsekretär: Ostdeutsche Erfahrungen mehr nutzen

Czaja fordert eine emanzipierte Außen- und Sicherheitspolitik. Der Begriff vom „Haus Europa“, in dem der damalige Kanzler und CDU-Chef Helmut Kohl stets auch Russland gesehen habe, solle „nicht für alle Ewigkeit in die Archive verbannt werden“. Auch die „Sehnsucht nach Frieden und Stabilität in Europa, die in Ostdeutschland parteiübergreifend stark ausgeprägt ist, sollte bei allen taktischen Überlegungen endlich stärker in die bundesdeutsche Außenpolitik einfließen“. Bei aller großen Schuld, die „das Putin-Regime“ durch den Ukraine-Krieg auf sich geladen habe, werde es auch eine Zeit danach geben.