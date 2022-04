Anne Spiegel : Ex-Familienministerin Schröder verteidigt Übergangsgeld

Berlin Nach dem Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel ist eine Debatte über deren Übergangsgeld entbrannt. Zu Unrecht, meint eine ihrer Vorgängerinnen.

CDU-Vize: Spiegel-Rücktritt beschädigt Ampel-Koalition

Der Rücktritt Spiegels beschädigt nach Ansicht der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Karin Prien die Ampel-Koalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Das ist schon was, was auch Scholz trifft. Nach vier Monaten hat er mindestens eine Ministerin, die von sich aus geht. Er hat vielleicht noch ein, zwei weitere, wo man auch die Frage stellen muss, sind die da auf der richtigen Position. Ein richtiger Aufbruch ist das nicht“, sagte Prien, die auch Bildungsministerin in Schleswig-Holstein ist, in der ntv-Talkshow „#beisenherz“ am Montagabend.