Kanzler-Prozess Ex-Kanzler Schröder kämpft vor Gericht um Büro

Er erschien am Morgen um kurz vor 10.00 Uhr in Berlin im Oberverwaltungsgericht (OVG) und betonte in der mündlichen Verhandlung, wie wichtig das frühere Büro mit mehreren Mitarbeitern, die vom Staat bezahlt wurden, für seine Arbeit als Altkanzler sei. Das Urteil wird am Nachmittag erwartet.