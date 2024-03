Terrorismus Ex-RAF-Terroristen: BKA bittet um Unterstützung bei Fahndung

Klette war nach 30 Jahren Fahndung am Montag in Berlin-Kreuzberg von der Polizei festgenommen worden. In ihrer Wohnung fand die Polizei ein Kalaschnikow-Sturmgewehr, eine Maschinenpistole, eine Pistole, Munition und eine Panzerfaustgranate. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft liegt die Vermutung nahe, dass auch Staub und Garweg Waffen und Sprengstoff gebunkert haben könnten. Von ihren Wohnungen könnte „ein Gefährdungspotenzial für die Bevölkerung ausgehen“, hieß es daher am Donnerstag.