Anschlagsgefahr Experte: Möglichst rational mit Terrorgefahr umgehen

Am Donnerstag schoss ein 18-jähriger Österreicher auf das israelische Generalkonsulat in München, bevor er von der Polizei getötet wurde. Die Ermittler gehen Hinweisen auf ein islamistisches oder antisemitisches Motiv nach. Im Norden von Rheinland-Pfalz griff ein mutmaßlicher Islamist eine Polizeiwache an. Der mit einer Machete und einem Messer bewaffnete Mann wurde in einer Sicherheitsschleuse eingeschlossen und von Spezialkräften überwältigt. Bei einem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag in Solingen hatte am 23. August ein Mann auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.