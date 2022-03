Bundesinnenministerin : Faeser: Kein Sicherheitsrisiko bei Ukraine-Geflüchteten

Flüchtlinge aus der Ukraine warten nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof in München. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Täglich kommen Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland an. Mit einem biometrischen Pass können sie problemlos einreisen. Ein Sicherheitsrisiko sieht die Innenministerin dabei nicht.

Hoffen auf diplomatische Lösung in Ukraine

Mit wie vielen ukrainischen Geflüchteten sie noch rechnet, sagte die Innenministerin in dem Interview nicht. Das hänge vom Kriegsgeschehen in der Ukraine ab. „Wir müssen doch im Moment von Tag zu Tag schauen, wer kommt. Im Moment arbeiten wir mit der Größenordnung der letzten Tage“, so Faeser. „Wir hoffen ja immer noch sehr, dass diplomatische Bemühungen auch irgendwann erfolgreich sein werden, sodass viele Menschen sich nicht mehr auf die Flucht begeben müssen. Weil das ist ja wirklich eine humanitäre Katastrophe, was da gerade passiert.“