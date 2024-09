Kontrollen an allen Grenzen Faeser verspricht „smarte“ Grenzkontrollen ohne lange Staus

Bundesinnenministerin Nancy Faeser erwartet durch die am Montag startenden Grenzkontrollen keine größeren Einschränkungen für Pendler und Reisende. Es werde „keine langen Staus, sondern smarte Kontrollen“ geben, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag“. Die Grenzkontrollen seien stichprobenartig, „so wie die aktuelle Lage es erfordert“. In einer Mitteilung ihres Ministeriums hieß es jedoch, zeitweise Beeinträchtigungen des Grenzverkehrs könnten nicht ausgeschlossen werden.