Recherche Faktencheck: Warum Windräder nicht für Klimaerwärmung sorgen

Für ihre Untersuchung analysieren die Forscher seinerzeit anhand von Satellitendaten, wie sich die damals weltweit viertgrößte Windkraftanlage im US-Bundesstaat Texas auf die Temperatur der Landoberfläche auswirkt. „Aus der Sicht eines Satelliten ist die Oberfläche alles, was er sieht, wenn er durch die Atmosphäre auf den Boden blickt“, erklärt der Haupt-Autor. Das könne Schnee und Eis sein, Gras auf einem Rasen oder das Dach eines Gebäudes. Die so gemessene Temperatur der Landoberfläche sei deshalb nicht identisch mit der Lufttemperatur im Wetterbericht, so der Forscher.