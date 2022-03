Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz : Familienministerin Spiegel sagt heute vor Flut-Ausschuss aus

Familienministerin Anne Spiegel soll an diesem Freitag wie geplant vor dem Flut-Ausschuss in Mainz aussagen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) wird an diesem Freitag vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Juli 2021 aussagen. Wenige Tage vor der geplanten Anhörung im Ausschuss waren nicht-öffentliche Chatprotokolle aufgetaucht, die die Ministerin belasten.

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) wird an diesem Freitag wie geplant vor dem Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz in Mainz auftreten. Die Ministerin werde am Abend vor dem Ausschuss aussagen, sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Sie hat immer deutlich gemacht, dass ihr dies ein sehr wichtiges Anliegen ist. Sie ist daher sehr froh, dass der Corona-Test negativ ausgefallen ist und sie tatsächlich nach Mainz fahren kann.“