Bundesregierung : FDP: Arbeit der Ampel-Koalition wird „kein Spaziergang“

Stuttgart SPD, Grüne und FDP haben sich für diese Legislaturperiode viel vorgenommen. Baden-Württembergs FDP-Landeschef Michael Theurer warnt schon einmal vor - es sei mit Gegenwind zu rechnen.

„Ich glaube, die Arbeit in der Bundesregierung wird für alle drei Partner - FDP, Grüne und SPD - kein Spaziergang werden“, sagte Baden-Württembergs FDP-Landeschef Michael Theurer beim Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart. Deutschland sei nicht gut auf die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte vorbereitet. „Der Lack ist ab. Die Reparaturarbeiten, die jetzt anstehen, die werden auch Gegenwind entfachen.“

Die FDP stimmt sich mit ihrem Dreikönigstreffen in Stuttgart traditionell auf das politische Jahr ein. Pandemiebedingt findet es in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge als Online-Veranstaltung statt. Im Opernhaus in Stuttgart hat sich nur die Parteispitze versammelt.