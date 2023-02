Berlin-Wahl : FDP droht fünfte Schlappe in Serie seit der Bundestagswahl

FDP droht fünfte Schlappe in Serie seit der Bundestagswahl

FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja wird trotz der schwachen vorläufigen Zahlen in Berlin von Generalsekretär Bijan Djir-Sarai umarmt. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin Es könnte der nächste Rückschlag für die FDP werden. Fliegt sie aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, würde sich der Negativtrend bei den Landtagswahlen seit der Bundestagswahl 2021 fortsetzen.

Seitdem sie auf Bundesebene gemeinsam mit SPD und Grünen die Ampelkoalition bildet, hat die FDP bei Landtagswahlen herbe Schlappen einstecken müssen. Sollten die Liberalen nicht ins Berliner Abgeordnetenhaus einziehen, dann wäre das die dritte Landtagswahl seit Herbst 2021, bei der die FDP von Parteichef Christian Lindner am Einzug in ein Landesparlament scheitert. Nach zwei weiteren Landtagswahlen ging es aus der Regierung in die Opposition.