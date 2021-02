„Vertrauensbildende Maßnahme“ : FDP-Fraktionsvize fordert Impfung für Merkel und Steinmeier

Berlin Um das Vertrauen der Bürger in die Corona-Schutzimpfungen zu stärken: FDP-Fraktionsvize Theurer schlägt eine öffentliche Impfung von Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel vor.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war am Mittwoch Zweifeln am Impfstoff von Astrazeneca entgegengetreten. „Ein sicherer und wirksamer zugelassener Impfstoff schützt“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Das gelte für alle drei bisher in der Europäischen Union zugelassenen Präparate. Der Astrazeneca-Impfstoff hat eine geringere Wirksamkeit als die Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna - bezogen darauf, wie viele Geimpfte in Studien im Vergleich zu Nicht-Geimpften erkranken.