Migration FDP macht Druck in Migrationsdebatte

Von wachsendem Widerstand gegen neue Flüchtlingsunterkünfte berichtete der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ („NOZ“/Samstag). „Viele Kommunen sind an ihrer Leistungsgrenze bei Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten angelangt. Dies führt dazu, dass der Unmut vor Ort zunimmt.“ Es fehle an Unterkünften, aber auch an Plätzen in Schulen und Kitas.