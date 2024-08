Kommentar zu den FDP-Plänen für das Entwicklungsministerium Ein abwegiger Plan

Es scheint, als wolle die FDP das nachrichtenarme Berliner Sommerloch allein füllen. Es ist erst wenige Tage her, dass die Liberalen eine Bürgergeld-Kürzung verlangten, die gesetzlich gar nicht umsetzbar ist, und ein Papier zur Verkehrspolitik veröffentlichten, das wegen seiner Präferenz für das Auto zeitlich gesehen eher in die 1970er als in die 2020er Jahre passt. Und am Dienstag drang nun eine Forderung des kleinsten Koalitionspartners auf den politischen Markt, die auch schon mindestens ein Vierteljahrhundert alt ist: nämlich das Entwicklungsministerium als eigenständiges Ressort abzuschaffen und in das Auswärtige Amt einzugliedern.