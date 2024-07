Kommentar zu Ordnungsrufen im Bundestag Fehlt es manchen Abgeordneten an einer Grundqualifikation für ihren Job?

Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Der Bundestag forderte von seinen Mitgliedern ein Verhalten, das der Würde des Hauses angemessen sein soll. Wer sich also so gibt, wie es im Alltag normal ist, und andere so behandelt, wie er oder sie es selbst gerne hätte, macht wenig falsch. Doch leider ist dem offenbar nicht so, wie seit einigen Jahren aus dem Plenum zu hören ist. Der Diskussionsstil der sozialen Medien sickert ins wahre Leben ein, und es sind vor allem Abgeordnete der AfD, die sich mit Höflichkeiten nicht aufhalten, sondern aggressiv andere Politiker angehen. Dem Ansehen der Demokratie ist das nicht zuträglich. Abgeordnete, die sich schlechter aufführen als normalerweise üblich, werden ihrem Auftrag nicht gerecht.