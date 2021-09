Nordrhein-Westfalen : Festgenommener bestreitet Anschlagspläne auf Synagoge

Mit Hemd über dem Kopf: Nach seiner Festnahme sitzt ein Mann in einem Auto der Einsatzkräfte. Foto: Alex Talash/dpa

Hagen Die Vereitelung eines mutmaßlich bevorstehenden islamistischen Anschlags auf die Synagoge in Hagen lässt noch viele Fragen offen. Erhärtet sich der Verdacht gegen einen festgenommenen Syrer?

Der 16-jährige Syrer, der wegen eines befürchteten Anschlags auf die Hagener Synagoge vorläufig festgenommen worden war, ist auch am Morgen noch in Polizeigewahrsam gewesen.

Sein Anwalt Ihsan Tanyola rechnete allerdings mit Freilassung seines Mandanten noch am selben Tag. „Es hat sich kein Tatvorwurf erhärtet, der das rechtfertigen würde“, sagte der Hagener Strafrechtler der Deutschen Presse-Agentur zu der Festnahme. Zu Einlassungen des 16-Jährigen in dessen Vernehmung wollte er sich nicht äußern. Auch die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf vermeldete am Morgen zunächst noch keinen neuen Sachstand.