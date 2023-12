Debatte um Silvesterfeuerwerk Polizei, Ärzte und Umweltschützer fordern allgemeines Böllerverbot

Kurz vor dem Jahreswechsel sind erneut Rufe nach einem Verbot von Silvesterfeuerwerken laut geworden. Die Polizeigewerkschaft warnt vor massiven Angriffen mit Böllern und Ausschreitungen an Silvester. Die Polizei stellt sich auf große Einsätze besonders an Brennpunkten ein. „Dass in diesem Jahr an Silvester in vielen Orten massive Angriffe mit Böllern auf andere Feiernde, Polizisten und Rettungssanitäter drohen, kann niemand überraschen“, sagt Jochen Kopelke, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), unserer Redaktion. Er sieht ein grundlegendes gesellschaftliches Problem. „Spätestens seit den Gewaltexzessen im vergangenen Jahr in Berlin, aber auch in zahlreichen Orten im Ruhrgebiet und selbst im eigentlich friedlichen Bonn weiß jeder, dass in unserer Gesellschaft etwas auseinandergelaufen ist.“ Darauf müsse man endlich reagieren, so Kopelke.