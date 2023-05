Migration Flüchtlinge: Länder und Kommunen einig - Fronten verhärtet

„Wir haben ja gesehen, dass die Kommunen im letzten Jahr wirklich Unfassbares geleistet haben, vor allem mit den Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, die schnell in Bildungsinstitutionen und Arbeit gebracht wurden“, sagte Grünen-Parteichefin Lang am Sonntagabend im ARD-„Bericht aus Berlin“. Gleichzeitig sehe sie aber auch, dass es dabei große Probleme gebe und an bestimmten Stellen zu Belastungen komme. Vor allem das „mangelnde Geld“ sei ein Problem. Von der Bundesregierung war die Forderung nach mehr finanzieller Unterstützung bisher abgelehnt worden.