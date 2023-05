Nach dem Flüchtlingsgipfel Diskussion um Kosten geht trotzdem weiter, Söder enttäuscht

Man könnte es Selbstbewusstsein nennen. Oder Hellseherei. Olaf Scholz hat am Morgen in die Glaskugel geguckt, ein bisschen Bauchgefühl dazu gegeben und am Abend, als sich das Land schon auf die Nacht vorbereitet, kann er sagen: Der Tag habe exakt das Ergebnis gebracht, das er morgens erwartet habe. Er muss selbst schmunzeln. Neben dem Bundeskanzler sitzt nach dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern das Korrektiv in Person eines Parteifreundes. Der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil, aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, sagt, er könne in diesem Fall wahrlich nicht sagen, dass er morgens schon ein Ergebnis hätte vorhersagen können, geschweige denn das richtige.