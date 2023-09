Abschied von der „Theodor Heuss“ Regierungsflieger verlässt Flughafen Köln/Bonn für immer

Unterdessen wurde am Donnerstag eine andere Flugbewegung bekannt: Zwei Awacs-Aufklärungsflugzeuge der Nato-Airbase in Geilenkirchen werden ab sofort gemeinsam mit 150 Soldaten mehrere Wochen lang vom Militärflughafen Siauliai in Litauen aus starten. Ihr Auftrag ist es, die militärischen Aktivitäten Russlands in der Nähe der Nato-Ostflanke zu überwachen. Bislang fanden die Awacs-Patrouillen vorwiegend von Geilenkirchen aus statt. Der Einsatz in Litauen soll mehrere Wochen dauern.