Ferienstart am Flughafen Köln/Bonn Passagiere können Zeitslot buchen

Kurz vor dem Start der Osterferien in den meisten Bundesländern und dem damit verbundenen Reiseverkehr plagen die deutschen Flughäfen Personalprobleme. Dabei versucht die Branche seit Monaten, neue Mitarbeiter vor allem für Bodendienste wie Check-in und Be- und Entladen zu bekommen. Und auch bei der Sicherheit fehlen Mitarbeiter. Es kann also eng werden an den kommenden Wochenenden, die zu den verkehrsreichsten des Jahres gehören.