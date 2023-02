Aufarbeitung der Flutkatastrophe : Kein Anspruch auf Zugang zu Ausschussakten zur Ahr-Flut

Das Standbild aus einem aus einem Polizeihubschrauber aufgenommenen Video zeigt Häuser, das in der Flutnacht an der Ahr von Wasser eingeschlossen sind. Foto: dpa/---

Mainz Ein Bürger beantragte im Herbst 2022 Zugang zu einem Lagebericht der Polizei aus der Nacht der Flutkatastrophe an der Ahr. Der Antrag wurde wie andere auch abgelehnt. Warum ist das so?

Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr etliche Anfragen zu Dokumenten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und zum Hochwasserschutz erhalten. Dabei befand die Behörde, dass es zu Akten aus dem Untersuchungsausschuss keinen Anspruch auf Einsicht nach dem Landestransparenzgesetz gebe. Das Landesgesetz zu Untersuchungsausschüssen (UAG) enthalte eigene Vorschriften zum Zugang zu Informationen, so dass das Landestransparenzgesetz in diesem Fall nicht greife, sagte der Landesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit, Dieter Kugelmann, am Donnerstag in Mainz.