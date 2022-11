Flutkatastrophe an der Ahr : 900 E-Mails an Untersuchungsausschuss zur Flut nachgeliefert

Campingplatzbetreiber zur Ahr-Flut : „Die Krisenbewältigung, das war leider wie Tag und Nacht“ Was passierte an den Tagen nach der Ahrflut auf den Campingplätzen? Um diese Frage geht es an diesem Freitag im Untersuchungssausschuss. Deutlich wurden dabei Unterschiede in der Krisenbewältigung.