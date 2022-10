Aufnahmen aus dem Ahrtal : Flut-Videos: Druck auf Innenminister Lewentz erhöht sich

Familie Gasper in der Flutnacht : „Wir standen auf dem Dach und haben gerufen. Es kam keine Rettung“ Die in den Videos aus der Flut-Nacht festgehaltenen bedrückenden Szenen haben die Gaspers in Altenburg durchgestanden - in Todesangst. Sie bezeichnen diese als schlimmste Nacht ihres Lebens. Wie geht es ihnen heute?