Nach der Flutkatastrophe 186 Millionen Euro an Flut-Spenden noch nicht ausgezahlt

Bonn/Ahrtal · Organisationen wollen in den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz helfen, solange Bedarf besteht. 186 Millionen Euro an Spenden wurden noch nicht ausgezahlt.

04.04.2023, 18:00 Uhr

Noch viel zu tun beim Wiederaufbau: Ein Blick auf einen Teil des von der Flut schwer betroffenen Orts Mayschoß. Foto: dpa/Thomas Frey

Von Bernd Eyermann Redakteur Politik

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist gut eineinhalb Jahre her. Rund 180 Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt, Tausende obdachlos. Und die Spendenbereitschaft der Menschen war immens. Allein die Bündnisse „Aktion Deutschland Hilft“ und „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“, in denen sich rund zwei Dutzend Hilfsorganisationen zusammengeschlossen haben, sammelten insgesamt 446,2 Millionen Euro.