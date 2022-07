Wo war der Landrat in der Flutnacht? : Untersuchungsausschuss hört Zeugin aus Pföhlers privatem Umfeld

Jürgen Pföhler (CDU), ehemaliger Landrat des Kreises Ahrweiler, vergangene Woche als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss in Mainz. An diesem Freitag soll eine Bekannte von ihm aussagen. Foto: dpa/Arne Dedert

Mainz Wo war Ahr-Landrat Pföhler in der Flutnacht? Diese noch immer nicht vollständig geklärte Frage im Untersuchungsausschuss könnte möglicherweise eine Frau aus Pföhlers privatem Umfeld aufklären. Sie soll am Freitag im Ausschuss aussagen.

Wo der ehemalige Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, in der Flutnacht war, ist auch nach 22. Sitzungen des Landtags-Untersuchungsausschusses nicht eindeutig geklärt. Eine als „Nring“ in Pföhlers Handy eingespeicherte Frau könnte bei der Sitzung an diesem Freitag möglicherweise wichtige Puzzleteile zu dieser Frage beisteuern. Pföhler hatte in der Flutnacht nach seinem engsten Mitarbeiter in der Kreisverwaltung am zweithäufigsten mit ihr telefoniert. Die Auswertung seines Handys bei der Polizei ergab insgesamt 13 Telefonate sowie mehrere SMS; aber keinen Standort.

Um 0.50 Uhr schrieb Pföhler an „Nring“: „Katastrophe, Tote, Verletzte, Menschen auf Dächern, kein Hubschrauber, Stromausfälle, unser Haus ist geflutet, ich bin am Ende.“ Gegen 22.25 Uhr hatte ihr der Landrat bereits eine SMS geschickt, in der er von der bevorstehenden Evakuierung berichtete, und dass „alle mit den Tieren“ auf die Straße gehen müssen. „Hoffentlich stürzt das Haus nicht ein“, endete die SMS. Diese Konversation geht aus den Zeugenaussagen von Ermittlern des Landeskriminalamts hervor.

Um die Zeit der ersten SMS soll Pföhler auch seinen roten Porsche aus einer Garage weggefahren und in Sicherheit gebracht haben. Kurz zuvor hatte er einige Nachbarn persönlich gewarnt und dabei auch von einer baldigen Evakuierung auf einem Streifen von 50 Metern rechts und links der Ahr gesprochen. Die Garage war weiter entfernt. Ein Ermittler formulierte es im Untersuchungsausschuss so: „Er (Pföhler) hat sich in Sicherheit gebracht und wenige Nachbarn in seinem unmittelbaren Umfeld gewarnt.“ Lange bevor der Katastrophenschutz ausgerufen wurde.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pföhler

Die Zeugenaussagen ergaben auch, dass Pföhler in der Flutnacht nur zweimal kurz in der Technischen Einsatzleitung (TEL) in der Kreisverwaltung war. Davon einmal gegen 19.20 Uhr, um Innenminister Roger Lewentz (SPD) zu treffen - und wohl einmal vorher. Wo war der Landrat dann?

Der 64-Jährige macht wegen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch und hat auch im Untersuchungsausschuss geschwiegen. Seine 61 Jahre alte Frau sagte in Mainz ebenfalls kein Wort. Einem Ermittler hatte sie nach dessen Aussage früher aber einmal gesagt, Pföhler sei am 14. Juli bei ihr gewesen - und ab und zu mal weg.

Der damalige Landrat habe erklärt, er habe an dem Tag keine Einsatzleitung gehabt, weil er diese Funktion bereits 2018 dem ehrenamtlichen Brand- und Katastropheninspekteur (BKI) „auf Dauer und generell“ übertragen habe, berichtete ein Ermittler im Untersuchungsausschuss. Gegen den BKI ermittelt die Staatsanwaltschaft ebenfalls.

„Die punktuellen Ereignisse, die die Zeugen schilderten, zeichnen das Bild eines Landrats, der sich kopflos irrlichternd um persönliche Probleme kümmert, statt für die Bevölkerung da zu sein“, sagte SPD-Obmann Nico Steinbach nach der Sitzung am vergangenen Freitag.

Zeugin „Nring“ hätte bei dieser Sitzung eigentlich auch schon aussagen sollen, direkt vor Pföhlers Frau. Sie hatte ihre Ladung aber am Abend vorher abgesagt. Ihre Gründe habe der Ausschuss als „noch genügend“ bewertet, hatte der Vorsitzende Martin Haller (SPD) gesagt.

Auch telefonisch war Pföhler am Tag der Flutkatastrophe offenbar nur schlecht zu erreichen. Das berichteten mehrere Zeugen, darunter seine Nachfolgerin als Landrätin Cornelia Weigand, im Untersuchungsausschuss. Die parteilose Politikerin war damals Bürgermeisterin von Altenahr und wollte unter anderem erreichen, dass Pföhler viel früher den Katastrophenschutz ausruft.

Außer um Pföhler geht es bei der Sitzung an diesem Freitag (8.30 Uhr) aber zunächst vor allem um das Lagezentrum des Innenministeriums in der Flutnacht und nachmittags um die Polizeistationen in Zusammenhang mit der TEL. Unter den geladenen Beamten ist auch der Koblenzer Polizeipräsident Karlheinz Maron.

(dpa)