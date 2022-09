Untersuchungsausschuss in Mainz : Geheime Videos zeigen dramatische Flut-Situation

Nach der Flutkatastrophe: Durch die Flut beschädigte Straßen und Brücken in Schuld. Foto: Benjamin Westhoff

Mainz Die Landesregierung teilt im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrope in Mainz mit, dass es Videoaufnahmen aus der Flutnacht gibt. Auf ihnen könnten Personen in Not identifiziert werden. Innenminister Lewentz steht derweil weiter unter Druck.