CDU vermisst Entschuldigung : Wie die Region auf Lewentz‘ Rücktritt reagiert

Gemeinsames Statement: Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr bisheriger Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) am Mittwoch in Mainz. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Mainz/Ahrtal 15 Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal tritt mit Roger Lewentz ein weiterer Minister zurück. Eigene Fehler sieht er nicht. Was Menschen aus der Region zu Lewentz Rücktritt sagen.

Spät aufgetauchte Polizeivideos und ein Einsatzbericht der Hubschrauberstaffel aus der Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal sind dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz zum Verhängnis geworden. „Heute übernehme ich für in meinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung“, sagte der SPD-Politiker am späten Mittwochvormittag mit Blick auf die Polizeidokumente – und trat zurück.

In seiner Erklärung wandte er sich zuerst an die Menschen im Ahrtal: „Mich werden die Eindrücke aus dieser Zeit mein ganzes Leben lang begleiten.“ Ab dem Morgen nach der Katastrophennacht sei er nahezu täglich vor Ort gewesen. Es tue ihm weh, wenn er in der jüngsten Diskussion nun als gefühlskalt und herzlos dargestellt werde. „Dass ich als Minister nicht mehr öffentlich durchdringe, dass meine Argumente nicht mehr aufgegriffen werden, das ist für einen Minister nicht gut.“

Bürgermeister Orthen: Blick auf den Wiederaufbau richten

Die Videos und der Einsatzbericht seien ihm in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021 nicht vorgelegt worden, sagte Lewentz. „Der Bericht der Hubschrauberstaffel wurde mir nicht zugeleitet, das war ein Fehler in meinem Verantwortungsbereich.“ Er mache aber niemandem einen Vorwurf. Die laut Polizei versehentlich vergessenen Videoaufnahmen zeigen Menschen in höchster Not und Häuser bis zum Dach im Hochwasser.

Der scheidende Minister äußerte Bedauern, dass die Dokumente dem Untersuchungsausschuss des Landtags verspätet zugegangen sind. „Im Zuge der Bewältigung sind sicherlich an vielen Stellen Fehler gemacht worden – Fehler, aber keine Vertuschungen.“ Lewentz hatte vor dem Untersuchungsausschuss erklärt, er habe in der Flutnacht kein vollständiges Lagebild gehabt.

Die Oppositionsparteien CDU und AfD kritisierten den Rücktritt als überfällig, die Ampelparteien und Freien Wähler zollten dem langjährigen Minister Respekt. CDU und Freie Wähler wollten die Rolle von Lewentz in der Flutnacht am Mittwochnachmittag zum Thema im Landtag machen, ließen nach dem Rücktritt aber davon ab. Die AfD hatte sich für ein Misstrauensvotum ausgesprochen, aber nicht genug Stimmen, um das zu betreiben.

Was sagen Sie zum Rücktritt von Roger Lewentz? Oliver Thul, 54, Bad Bodendorf Foto: ahr-foto „Für seine Fehler muss man einstehen. Das hat Roger Lewentz jetzt endlich getan. Sein Rücktritt kommt zwar spät, aber er kommt. Schade, dass er so viele Monate dazu benötigt hat, die Verantwortung für das Katastrophenschutz-Dilemma zu übernehmen. Aber: Besser jetzt, als nie.“

Der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf kritisierte, dass sich Lewentz in seiner Rücktrittsrede nicht für persönliche Fehler und Fehleinschätzungen entschuldigt habe. Die politische Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Untersuchungsausschuss werde intensivier. Es gehe nun darum aufzuklären, wo die Verantwortung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) liege. Die CDU behalte sich vor, Dreyer erneut vor den Ausschuss zu laden.

Was sagen Sie zum Rücktritt von Roger Lewentz? Christiane Steinheuer, 57, Bad Neuenahr Foto: ahr-foto „Dieser Rücktritt war längst überfällig. Es ist traurig, dass erst die erdrückende Beweislage durch die Videos und E-Mails zu diesem Schritt führte. Lewentz hätte längst gehen müssen. Mal sehen, was Frau Dreyer jetzt macht und wie lange sie sich noch im Amt halten kann.“

Die Regierungschefin selbst will schon bald die Nachfolge für Lewentz bekanntgeben. „Er bleibt geschäftsführend noch für ein paar Tage im Amt“, sagte sie und fügte hinzu: „Sie können davon ausgehen, dass ich in den nächsten Tagen öffentlich machen werde, wer Roger Lewentz folgt.“

Was sagen Sie zum Rücktritt von Roger Lewentz? Moritz Poser, 26, Bad Neuenahr Foto: ahr-foto „Ich finde es gut, dass der Minister jetzt zu seinen Fehlern steht. Sein Rücktritt ist ein gutes Signal für die Betroffenen und für die ganze Region, die von der Naturkatastrophe heimgesucht worden ist. So wird deutlich, dass Fehlverhalten immer Konsequenzen nach sich zieht.“

Dreyer wirkte bedrückt. „Es gibt selten Menschen in der Politik, denen man so umfänglich vertrauen kann, wie ich Roger Lewentz vertrauen konnte.“ Es gebe wenige, die sich so sehr in den Dienst des Landes gestellt hätten wie er. „Wir sind durch viele Höhen und Tiefen miteinander gegangen.“ Menschlich wie fachlich werde mit seinem Ausscheiden aus dem Kabinett eine große Lücke gerissen. Dreyer würdigte den Ausbau der Polizei während der elfjährigen Amtszeit von Lewentz. „Die Zahl der Straftaten war noch nie so niedrig wie heute.“

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärte, Lewentz sei in den vergangenen Jahren „ein Garant für Sicherheit und Stabilität“ und ein „mitfühlender Minister“ gewesen. Mit seinem Rücktritt habe er die politische Verantwortung für Fehler übernommen, die nicht ihm, aber in seinem Verantwortungsbereich – „in Momenten schier unvorstellbarer Belastung“ – geschehen seien.

Was sagen Sie zum Rücktritt von Roger Lewentz? Gerd Radermacher, 66, Bad Neuenahr Foto: ahr-foto „Mit einem Rücktritt ist nicht automatisch immer alles erledigt. Von Reue ist bislang nichts zu spüren, von einer Entschuldigung habe ich bisher nichts gehört. Natürlich ist es richtig, dass er sein Amt niedergelegt hat. Es kommt nur reichlich spät und auch nur, weil der Druck zu groß geworden ist.“

Zur Frage nach seinem Vorsitz in der SPD Rheinland-Pfalz sagte der Lewentz, er sei gewählt bis zum nächsten Parteitag im Jahr 2023. Der 59-Jährige fügte hinzu: „Ich nehme mir jetzt eine Auszeit und werde das dann mit den Gremien beraten.“

Der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen, nannte den Rücktritt von Lewentz folgerichtig. Für die Menschen und die betroffenen Kommunen im Ahrtal sei jedoch, neben der Aufarbeitung des Geschehenen, jetzt in erster Linie wichtig, „dass der Blick von allen Beteiligten wieder auf den Wiederaufbau gerichtet wird“. Er hoffe und erwarte, dass das Innenministerium unter neuer Führung schnell und umfassend arbeitsfähig sei, sagte Orthen. Er fügte hinzu: „Eine tatkräftige Unterstützung des Ahrtals und mutige Entscheidungen sind jetzt wichtiger denn je, damit nach der Flutkatastrophe die Wiederaufbaukatastrophe nicht weiter ihren Lauf nimmt.“

Rücktritte Pföhler, Heinen-Esser, Spiegel und Lewentz Infolge der Flutkatastrophe vom Juli 2021 sind außer Roger Lewentz (SPD) bisher die beiden damals amtierenden Umweltministerinnen Ursula Heinen-Esser (NRW, CDU) und Anne Spiegel (Rheinland-Pfalz, Grüne) sowie der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), zurückgetreten. Spiegel trat allerdings nicht als Landesministerin, sondern von ihrem zwischenzeitlich angetretenen Amt als Bundesfamilienministerin zurück. ye

(Mit Material von dpa​)