Rente Fonds-Chefin: Generationenkapital soll in Aktien gehen

Der geplante Fonds für die gesetzliche Rente soll nach Angaben der zuständigen Investmentmanagerin überwiegend in Aktien investieren. „Aufgrund der Renditeanforderungen dürfte der Aktienanteil in Richtung 80 Prozent gehe“, sagte die Vorstandsvorsitzende des Staatsfonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo), Anja Mikus, der „Welt am Sonntag“.