Bundestagswahl : Forsa-Umfrage: Union holt wieder auf, SPD stabil

Berlin In einer neuen Umfrage des Instituts Forsa liegt die SPD weiter klar vorn. Aber CDU und CSU gewinnen wieder hinzu. Ein möglicher Koalitionspartner verliert hingegen.

Rund zwei Wochen vor der Bundestagswahl hat die Union in einer neuen Umfrage wieder etwas Boden auf die SPD gut gemacht. Im RTL/ntv-Trendbarometer kommen CDU und CSU auf 21 Prozent, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten des Meinungsforschungsinstituts Forsa hervorgeht. Das sind zwei Punkte mehr als noch in der Vorwoche. Die SPD bleibt mit 25 Prozent stabil und weiter vorn.