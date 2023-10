Dienstreisen Forscher will im Dienst nicht das Flugzeug nehmen und verliert seinen Job

Berlin · Gianluca Grimalda weigert sich, von einer dienstlichen Forschungsreise in Papua-Neuguinea zurück nach Deutschland zu fliegen. Er will per Schiff, Zug oder Bus reisen, um das Klima zu schonen. Sein Arbeitgeber, das Institut für Weltwirtschaft Kiel, soll ihn wegen verstrichener Rückkehrfristen nun entlassen haben.

14.10.2023, 12:00 Uhr

Engagierter Klimaschützer: Der Forscher Gianluca Grimalda verweigert Flugreisen, um seinen CO 2 -Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Foto: Grimalda

Von Anna Kirsten

