Corona-Impfung für alle : Forschungsministerin Anja Karliczek erwartet keine Engpässe

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek möchte, dass jeder Deutsche, der es will, gegen das Coronavirus geimpft werden kann. Foto: Christian Charisius/dpa/Pool/dpa

Berlin Die Bundesregierung geht davon aus, dass es im Fall der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus keine Engpässe bei der Bereitstellung in Deutschland geben wird.

„Wir sind dabei, die Produktionskapazitäten in Deutschland zu erhöhen“, sagte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) der „Bild am Sonntag“. „Wenn ein Impfstoff gefunden ist, wird jeder Deutsche, der es will, auch geimpft werden können. Das müssen wir schaffen und das werden wir schaffen.“