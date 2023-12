Suche nach Auswegen Fragen und Antworten zur Haushaltskrise der Ampel

■ Wie ist die Lage in der SPD? Unklar war, ob Scholz noch vor dem am Freitag beginnenden SPD-Bundesparteitag eine grundsätzliche Koalitionseinigung durchsetzen kann. Ein Kabinettsbeschluss, sollte er nicht an diesem Mittwoch auf dem Tisch liegen, müsste dann eilig im Umlaufverfahren beschlossen werden. Am Freitagmorgen geht der Parteitag los, am Samstag um zehn Uhr redet Scholz vor den Delegierten. Bis dahin will der Kanzler etwas in der Hand haben.