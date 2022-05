SPD-Politiker : Frankfurter SPD fordert umgehenden Rücktritt von OB Feldmann

Frankfurt/Main Anklage wegen Korruptionsverdacht, Irritation bei Pokalfeier und sexistische Äußerung: Frankfurts Oberbürgermeister steht zunehmend unter Druck - auch in seiner eigenen Partei.

Am Wochenende war ein Video im Netz aufgetaucht, in dem Feldmann auf dem Flug zum Europaligue-Finale von Eintracht Frankfurt nach Sevilla von Flugbegleiterinnen spricht, „die mich hormonell am Anfang erst mal außer Gefecht gesetzt haben“. „Die sexistische Äußerung des Oberbürgermeisters auf dem Flug nach Sevilla ist kein Kavaliersdelikt sondern eine zu verurteilende Entgleisung“, stellte Müller fest. Das Verhalten reihe sich in eine Reihe weiterer Fehlleistungen ein.