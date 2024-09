Mehr häusliche Gewalt in Deutschland Frauenhäuser weisen viele Opfer ab

Die Landesregierung hat Zahlen dazu vorgelegt, in wie vielen Fällen sich Frauen in Nordrhein-Westfalen vergeblich um einen Platz in einem Frauenhaus bemüht haben. Die Einrichtungen bieten Frauen und ihren Kindern, die von Gewalt betroffen sind, eine geschützte Unterkunft, Beratung und Begleitung. Wie aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD hervorgeht, bekamen im vergangenen Jahr 2183 schutzsuchende Frauen einen Platz in einer Einrichtung. Die Zahl der Frauen, die keinen Platz bekamen, bezifferte das nordrhein-westfälische Familienministerium von Josefine Paul (Grüne) auf 7234.