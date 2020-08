Frauenanteil in Unternehmensvorständen : Justizministerin Lambrecht macht Druck bei Frauenquote

Berlin Angela Merkel sprach sich im Juli für eine Frauenquote aus. Die SPD hat einen Gesetzentwurf für mehr Frauen in Vorständen vorgelegt. Doch der Gesetzentwurf stößt auf Widerstand.

Wie lange dauert eigentlich ein „bisschen Zeit“? Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am 1. Juli überraschend angedeutet, dass sie sich die Einführung einer Frauenquote für Unternehmensvorstände vorstellen kann. Sie halte es für „absolut unzureichend, dass es immer noch börsennotierte Unternehmen gibt, in denen nicht eine einzige Frau im Vorstand sitzt“, ließ sie die von Männern dominierten Gremien wissen. Und setzte in jener Regierungsbefragung im Bundestag noch einen drauf: „Das ist ein Zustand, den kann man nicht vernünftig finden.“ Frau Merkel findet es also unvernünftig, wie Männer in vielen Konzernen Personal­politik betreiben.