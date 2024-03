Anfeindungen gegenüber Politikerinnen „Meinen Ärger kriegen die nicht“

Wenn man ihre Namen im Internet sucht, dann kommen schnell folgende Begriffe dazu: Gewicht, Ehemann, Körpergröße, Kinder. Das Amt, die Parteizugehörigkeit oder Karrierestufe spielen teilweise erst später eine Rolle. Politikerinnen wie etwa Grünen-Chefin Ricarda Lang oder Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) werden in den sozialen Netzwerken besonders oft angefeindet. Sexuelle Anspielungen oder Drohungen, Spott über Äußerlichkeiten, Häme bis hin zu Gewaltfantasien sind keine Seltenheit. Für die Frauen selbst, aber auch für ihre Familien und ihr jeweiliges Team, ist das nur schwer zu ertragen. Manchmal wird es so schlimm, dass Politikerinnen die Präsenz in den sozialen Medien runterfahren, oder ganz einstellen. Die Kommentarfunktion soll nicht Oberhand über das persönliche Befinden gewinnen.