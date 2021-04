Kampf gegen Corona : Freiheiten für Geimpfte - EMA-Entwarnung bei Astrazeneca

Berlin/Amsterdam Gute Nachrichten zum Impfen: Es gibt immer mehr Corona-Impfstoff, und weitere Studien belegen die Wirksamkeit. Zunehmend rückt die Frage ins Zentrum: Was sollen Geimpfte wieder dürfen?

Die Blutgerinnsel kämen im Schnitt bei einer von 100.000 geimpften Personen vor, so die EMA-Experten. Dem gegenüber stehe die sehr starke Reduzierung der schweren Covid-19-Erkrankungen, betonten sie in einer in Amsterdam vorgelegten Analyse. Das Risiko von Hirnvenenthrombosen sei bei Unter-60-Jährigen zwar höher als bei Älteren. Aber auch bei den Jüngeren überwögen die Vorzüge.

Spahn zeigte sich aber auch wegen konstanter Lieferungen von Biontech/Pfizer optimistisch. Laut EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist auch der angekündigte EU-Vertrag zum Kauf von weiteren 1,8 Milliarden Biontech-Dosen fast fertig. „Wir werden in den nächsten Tagen abschließen“, sagte sie beim Besuch eines Pfizer-Werks im belgischen Puurs. Die Dosen sollen bis 2023 geliefert werden. Damit sollen Impfungen aufgefrischt und die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU immunisiert werden.

Beim Johnson&Johnson-Impfstoff, der ebenfalls in die Schlagzeilen geraten war, sieht die ständige Impfkommission in Deutschland nach aktuellem Stand keine Altersbeschränkung vor, wie der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, mitteilte. Nach US-Daten kam hier ein Thrombosefall auf eine Millionen Impfungen. Spahn hatte eine zeitnahe Auslieferung angekündigt. Bei Astrazenca bezeichnete Cichutek die bestehende Möglichkeit auch für Unter-60-Jährige als „vernünftig“, sich über mögliche Risiken zu informieren und mit dem Arzt darüber zu beraten. Bayern, Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern hatten mitgeteilt, dass Praxen den Astrazeneca-Impfstoff allen spritzen können. Im Regelfall soll er sonst Über-60-Jährigen verimpft werden.

Welche Beschränkungen fallen für Geimpfte weg? Diese ethisch heikle Frage soll laut Spahn bei der geplanten Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Montag mit im Zentrum stehen. Ein Aspekt sei: „Wie behandele ich vollständige Geimpfte in Relation zu tagesaktuell negativ Getesteten?“ Voller Impfschutz könne einem negativen Testergebnis gleichgestellt werden. Das betrifft laut Spahn etwa den Wegfall der Quarantänepflicht nach einem Kontakt zu einem Infizierten, die Regeln bei Einreiseverordnungen und bei Öffnungsschritten etwa für Geschäfte.

Ein Großteil der EU-Bürger kann nach Einschätzung von der Leyens deutlich früher gegen das Coronavirus geimpft werden als ursprünglich gedacht. Sie sei zuversichtlich, dass es im Juli genügend Impfstoff gebe, um 70 Prozent der Erwachsenen in der EU zu impfen, sagte sie in Puurs. Bislang war dieses Ziel für den 21. September angepeilt.

Spahn erklärte in Berlin, dass im Lauf des Juni mit einem Ende der bisherigen festen Impfreihenfolge in Deutschland zu rechnen sei. Das bedeute nicht, dass allen gleich ein Termin gegeben werden könne. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnte, dann forderten aber immer mehr Menschen ihre Impfung ein. Die Büchse der Pandora würde geöffnet.

Unklar ist noch, ob der russische Impfstoff Sputnik V in Deutschland eingesetzt wird. Voraussetzung sei eine Zulassung in der EU, für die noch Herstellerdaten geliefert werden müssten, so Spahn. Der Impfstoff müsse auch rechtzeitig kommen, so dass er überhaupt noch einen Unterschied mache. Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte bei einem Besuch in Belgrad, im Moment scheine „die mediale Aufmerksamkeit für die 30 Millionen Impfdosen aus Russland - wenn sie denn kommen - ein bisschen hoch“. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte gesagt, dass Deutschland 30 Millionen Dosen von Sputnik V erwerben wolle.