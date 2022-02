Klimawandel : Fridays for Future prangert verfehlte Klimapolitik an

Fridays for Future prangert verfehlte Klimapolitik an

Oberhausen Fridays for Future wollen die Bundesregierung weiter unter Druck setzen, um konkrete Fortschritte bei der Bekämpfung des Klimawandels zu erzielen. Dazu kündigt die Klimabewegung massiven Widerstand an.

„Es geht so nicht weiter“, sagte Luisa Neubauer bei der Jahresauftakt-Veranstaltung von Fridays for Future am Freitag im Oberhausener Gasometer. „Die Klima-Lage ist dramatisch. Es ist 2022 und die Dekade, in der die weltweiten Emissionen halbiert werden müssen. Aber in den vergangenen zwei Jahren sind sie sogar gestiegen.“