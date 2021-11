CDU-Parteichef-Kandidat Friedrich Merz : „Die CDU ist nicht auf der Höhe der Zeit“

Friedrich Merz (CDU) appelliert an Impfskeptiker: „Überstrapazieren Sie die Solidarität der Geimpften bitte nicht.“ Foto: dpa/Kay Nietfeld

Interview Berlin Friedrich Merz will es wieder wissen. Zum dritten Mal versucht der Ex-Fraktionschef, CDU-Vorsitzender zu werden. Er trete an, um neue Antworten für die Partei zu entwickeln. Scharf geht der 66-Jährige mit den Migrationsplänen der Ampel ins Gericht. Deutschland werde große Probleme bekommen, so Merz.