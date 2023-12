Das Jahr des CDU-Chefs Merz rüttelt jetzt an den Gittern des Kanzleramtes

Erst ein Besuch beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris, nun folgt Anfang Januar noch ein Abstecher zum neuen Nato-Mitglied Finnland und zum Beitrittskandidaten Schweden – Friedrich Merz schärft in diesen Tagen sein außenpolitisches Profil. Besser ist das. Denn das kommende Jahr wird für den CDU-Chef wohl eines der wichtigsten seiner wechselhaften, politischen Karriere werden. Es naht die Entscheidung in der K-Frage. Da können außenpolitische Meriten hilfreich sein.