Bundestagswahl : Friedrich Merz: Union muss jetzt wirklich kämpfen

Olpe „Es ist fast alles möglich“: Friedrich Merz fordert die CDU zu einem kämpferischen Wahlkampf auf. Der Kanzlerkandidat der Union bekommt von ihm ein verhaltenes Lob.

„Wahlkampf heißt zuerst kämpfen. Vielleicht haben wir das in den letzten Jahren ein bisschen unterschätzt. In diesem Jahr dürfen wir es nicht unterschätzen“, betonte Merz. „Es ist nicht gelaufen.“ Wahlen würden in der Regel nicht von der Opposition gewonnen, sondern von der Regierung verloren. „Es liegt ausschließlich an uns.“ Merz dankte dem Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet dafür, dass er sich zuvor „sehr kämpferisch“ präsentiert habe. „Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Etwas leiser gesagt: Das war auch notwendig.“